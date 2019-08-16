Google проигнорировала требования РКН удалить ролик с оскорблением герба России

В компании Google проигнорировали три запроса Роскомнадзора, в которых звучало требование удалить ролик, где оскорбляют госсимволы нашей страны — герб и флаг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

— Роскомнадзор был вынужден уже трижды направлять в адрес компании Google — владельца хостинга — соответствующие уведомления, однако доступ к указанному в требовании Генпрокуратуры материалу до сих пор не ограничен, — говорится в сообщении пресс-службы РКН.

В ведомстве добавили, что хоть Роскомнадзор находится в постоянном контакте с руководством Google, но не всегда это приводит к положительному результату.

— В данном случае компания Google продолжает игнорировать нормы и требования российского законодательства, — говорится в заявлении Роскомнадзора.

При этом в РКН полагают, что Google всё-таки выполнит требование российского законодательства, учитывая, что предыдущие запросы, которые касались закона об оскорблении госсимволов, были исполнены.

Добавим, речь идёт о видеоролике, на котором неизвестные сжигают российский флаг и совершают оскорбительные действия в отношении герба.

Закон об оскорблении госсимволов вступил в силу в марте 2019 года.