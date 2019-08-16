МВД: Запрет на курение в аэропортах стали нарушать на 70% чаще

В российских аэропортах в 2019 году возросло число нарушений запрета на курение. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Михаил Ваничкин в ответ на запрос депутата Госдумы Сергея Боярского.

— Статистика, предоставленная МВД, говорит о растущей динамике нарушений антитабачного закона в аэропортах, — отметил Боярский в беседе с ТАСС.

За первые шесть месяцев текущего года закон о запрете курения в аэропортах нарушили на 70% больше, чем за такой же период в 2018 году. По мнению депутата Боярского, являющегося автором инициативы о возвращении курилок, ограничения попросту не работают.

В июле Госдума приняла в первом чтении закон о возвращении курилок в аэропорты, главный нарколог Минздрава поддержал это решение.