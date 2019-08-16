Пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Gmail

В работе сервиса электронной почты Gmail произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
— Сбои в работе Gmail наблюдаются с 03:17 (10:17 мск. — Прим. Лайфа) по времени Восточного побережья США, — говорится в сообщении.
Также о неполадках в работе сервиса сообщают пользователи из Австралии, Японии, Индии и Малайзии. Больше всего жалоб зафиксировано на проблемы со входом (50%) и невозможность получить сообщение (25%). Кроме того, у 24% пользователей не открывается сайт.
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