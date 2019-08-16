В Крыму автомобиль сорвался в ущелье

Внутри машины спасатели обнаружили тело мужчины. Ведётся расследование, обстоятельства ЧП выясняются.

15 августа в ущелье у мыса Меганом в Крыму упал автомобиль "Шевроле-Нива". На месте спасатели обнаружили тело мужчины 1969 года рождения. Об этом сообщает республиканское ГУ МЧС РФ.

— В результате поисковых мероприятий на расстоянии около 200 метров от грунтовой дороги в труднодоступном месте был обнаружен легковой автомобиль "Шевроле-Нива". В салоне автомобиля был обнаружен мужчина без признаков жизни, — рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Сейчас ведётся расследование и выяснение всех обстоятельств произошедшего.