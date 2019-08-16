Второй пилот севшего в поле A321 госпитализирован

Второй пилот самолёта "Уральских авиалиний", экстренно севшего на кукурузном поле в Подмосковье, госпитализирован. Его доставили в больницу с ушибами грудной клетки.

— У второго пилота — ушибы груди, он в больнице, с ним всё будет нормально, — заявил коммерческий директор авиаперевозчика Кирилл Скуратов на пресс-конференции в Екатеринбурге, трансляцию которой вёл Лайф.

Ранее сообщалось, что в больнице находится одна пассажирка, её госпитализировали с травмами спины. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Накануне самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек. Эксперты отмечают, что благодаря действиям пилотов никто не погиб. Сейчас специалисты МАКа приступили к расшифровке бортовых самописцев A321.