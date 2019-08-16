В Крыму погиб пожилой дайвер, и это второй случай за неделю

С начала года в республике произошло 45 происшествий на воде, которые унесли жизнь 32 человек.

Трагический инцидент произошёл у мыса Тарханкут в Черноморском районе Крыма. Дайверы извлекли из воды тело пожилого мужчины в акваланге. На место ЧП прибыли спасатели Государственной инспекции маломерных судов и врачи скорой помощи, однако им оставалось лишь констатировать смерть.

Как выяснилось, погибшему было 62 года. Сейчас проводятся следственные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это уже вторая смерть дайвера за эту неделю на крымском берегу. 13 августа аналогичная трагедия произошла во время погружения у скалистого берега в селе Межводное Черноморского района.

Ранее Лайф рассказывал, как в Крыму во время шторма погибли две титулованные кикбоксерши. Территория яхт-клуба, где произошло ЧП, не предназначена для плавания и не оборудована соответствующим образом.