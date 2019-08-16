Аккаунт Бузовой в Instagram требуют заблокировать из-за скандального видео

Общественный деятель считает, что артистка оскорбила память о людях, переживших войну и блокаду.

Страницу певицы Ольги Бузовой в соцсети Instagram могут заблокировать после скандального видео, в котором она назвала себя блокадницей. С таким обращением к генеральному прокурору России Юрию Чайке обратился общественный деятель Виталий Бородин.

— Думаю, Генпрокуратура должна разобраться, подключить Роскомнадзор. Это не шутки — показывать такой пример молодёжи, которая подписана на неё. Это кощунство. За нас умирали, а она берёт и наглым образом умаляет подвиг наших героев, — сказал Бородин в беседе с ФАН.

По мнению Бородина, артистка унизила и растоптала память о людях, переживших войну и блокаду. Также общественник считает, что слова Бузовой могут быть использованы за рубежом в странах, где проводят русофобскую политику.

Видео Бузовой вызвало широкий резонанс в обществе. Телеведущий Владимир Соловьёв и продюсер Иосиф Пригожин выступили с критикой певицы. Сама артистка заявила, что не считает шутку оскорбительной. Отметим, что на страницу Бузовой в "Инстаграме" подписаны более 16 миллионов пользователей.