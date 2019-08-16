Умер автор музыки к фильмам "Вся королевская рать" и "Дядюшкин сон"

Советский и российский композитор Роман Леденёв, написавший музыку к кинофильмам "Поэма о крыльях" и "Странная женщина", умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов Российской Федерации.

— 15 августа 2019 года от нас ушёл Роман Семенович Леденёв — талантливейший композитор, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ, старейший профессор кафедры сочинения Московской консерватории, — говорится в сообщении пресс-службы.

Леднёв родился в Москве 4 декабря 1930 года. Будущий композитор с самого детства увлекался музыкой. В 18 лет он окончил ЦМШ, в 25 лет — Московскую консерваторию. В 1956–1964 годах преподавал в МГК имени П.И. Чайковского на кафедре теории музыки, в эти же годы он закончил аспирантуру при консерватории по специальности "сочинение".

Композитору были подвластны самые разные музыкальные жанры, в том числе и киномузыка: его произведения звучали в таких известных кинофильмах, как "Поэма о крыльях", "Странная женщина", "Вся королевская рать", "Дядюшкин сон", и многих других.

Свои искренние соболезнования родным и близким композитора уже принесли Союз кинематографистов РФ и Правление гильдии композиторов кино.