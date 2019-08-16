Майли Сайрус спела о причинах расставания с мужем: Я уже не та, кем была раньше

Американская певица и актриса Майли Сайрус выпустила новый сингл. Её поклонники уверены, что песня Slide Away — рассказ о тяжёлом расставании Майли с супругом Лиамом Хемсвортом, австралийским актёром.

В треке, размещённом на YouTube, Сайрус поёт, что будет "скучать по огонькам той гавани, но сейчас пришло время отпустить".

— Я хочу свой дом на холмах, не хочу виски и таблетки, — этой фразой певица косвенно подтверждает слухи о том, что настоящей причиной расставания с Хемсвортом стало его пристрастие к алкоголю и наркотикам.

— Двигайся дальше, нам не по 17. Я уже не та, кем была раньше. Ты сказал, что всё изменилось. Ты прав, теперь мы выросли, — поёт Майли.

Напомним, Сайрус и Хемсворт познакомились на съёмках фильма "Последняя песня" в 2009 году. В декабре 2018 года пара тайно сыграла свадьбу спустя шесть лет после помолвки. Торжественная церемония прошла в собственном доме певицы и актёра в штате Теннесси.

О расставании Сайрус и Хемсворта стало известно несколько дней назад. Актёр заявил, что не хочет обсуждать с журналистами разрыв с супругой. Саму Майли после известия о расставании с мужем заметили целующейся с блогером Кейтлин Картер.