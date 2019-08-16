Детский омбудсмен Москвы назвал абсурдом задержание матери из-за лекарств

По данным фонда "Дом с маяком", ещё одна москвичка стала фигуранткой уголовного дела после получения жизненно важной посылки для своего больного сына.

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович прокомментировал ситуацию вокруг уголовного преследования матери тяжелобольного ребёнка из-за посылки с лекарствами. По мнению омбудсмена, эта история требует "экстренного реагирования".

— Ситуация абсурдна, поскольку она одновременно абсолютно бесчеловечна и в то же время вроде бы юридически правильна. Нужно менять юридические основания, которые привели к таким абсурдным действиям, — приводит слова правозащитника ТАСС.

Бунимович добавил, что уже обратился к руководителю СКР по Москве, "чтобы немедленно прекратить уголовное дело по этому вопросу". Однако ранее Следственный комитет открестился от возбуждения дела в отношении женщины, о которой идёт речь.

Возможно, расследование ведётся по линии Федеральной таможенной службы, как это было в прошлый раз, когда на почте задержали ещё одну москвичку Елену Боголюбову. И в том и в другом случае речь шла о сильнодействующих препаратах, не зарегистрированных на территории России.