Введение новых автономеров перенесли на 2020 год

Использовать уменьшенные автомобильные номера разрешат в том случае, если на транспортном средстве есть нестандартные места для их установки.

Срок введения новых государственных регистрационных знаков транспортных средств перенесён с 2019 на 2020 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

— Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии ввод в действие нового национального стандарта перенесён на 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения, — сказала Волк.

По словам официального представителя ведомства, с вопросами о новых госномерах в ГИБДД часто обращаются владельцы автомобилей, произведённых в США и Японии. Кроме того, Волк отметила, что использование уменьшенных автомобильных знаков не запрещено, но установлены они могут быть только на транспортных средствах, имеющих нестандартные места для их установки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения автономеров.