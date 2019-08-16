Российский турист утонул в бассейне турецкого отеля

В турецкой Аланье 40-летний россиянин Сергей Жук утонул, решив освежиться в бассейне отеля. Инцидент произошёл 14 августа, сообщает Habertürk.
Один из сотрудников заметил, что турист не может всплыть. Он прыгнул в воду и вытащил россиянина. На место были вызваны медики. Сергея доставили в госпиталь, однако спасти его врачи не смогли.
Тело гражданина РФ доставлено в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Проводится расследование причин случившегося.
Ранее генеральный консул РФ в Анталье Олег Рогоза рассказал о десятках российских туристов, умерших в Турции в этом году. Отметим, что граждане России по итогам первых месяцев 2019 года стали самыми частыми иностранными посетителями Турции.
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