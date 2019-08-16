В Прикамье срочно собирают волонтёров на поиски пропавших пожилых грибников

В Пермском крае объявлен срочный сбор волонтёров в связи с поисками двух пропавших в лесу пенсионеров. Соответствующая информация была размещена на официальной странице Поискового отряда им. Ирины Бухановой в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно информации волонтёров, 80-летний А. Алексеев и 75-летняя Л. Кулакова отправились в лес за грибами в четверг, 15 августа, из садового кооператива "Громотуха", расположенного рядом с деревней Жебреи. Однако к вечеру пенсионеры домой не вернулись.

В связи с этим общественники организовали поиски пропавших — отряд из всех неравнодушных и готовых прийти на помощь собирается сегодня, 16 августа, в СК "Громотуха". Рекомендуется надеть тёплую, закрытую и непромокаемую одежду и обувь. Также следует взять с собой воду, перекус, свистки, дождевики, телефоны и обязательно фонари.

Также в Прикамье просят автомобилистов обратить особое внимание на людей, идущих вдоль трасс. Не исключено, что пенсионерам удалось выйти на одну из автодорог, разделяющих лесополосу.

— Не оставайтесь равнодушными! Пожилые люди уже сутки в лесу и ждут нашей помощи! — говорится в сообщении поискового отряда.