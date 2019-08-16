Командир севшего в поле A321 похвалил бортпроводников за смекалку

Дамир Юсупов рассказал, что благодаря их профессионализму на борту минимум пострадавших.

Командир экстренно приземлившегося в кукурузном поле самолёта Дамир Юсупов рассказал о профессионализме и смекалке бортпроводников во время происшествия.

— По действиям в кабине экипажа хочу отметить, что работали очень слаженно и быстро, профессионально: очень смекалистые проводники, быстро сообразили — открыли дверь, выполнили всё согласно инструкции, за что им благодарны все пассажиры. Я уверен, что количество пострадавших сведено к минимуму благодаря их профессиональным действиям, — сказал Юсупов.

Напомним, авиалайнер А321 "Уральских авиалиний" во время рейса Москва — Симферополь совершил аварийную посадку в кукурузном поле около Жуковского из-за попадания птиц в двигатели.

Ранее Лайф поделился рассказом командира судна Дамира Юсупова о его решении посадить самолёт.