Названа дата открытия первого шоурума Aurus

Первый и центральный шоурум российской марки автомобилей представительского класса Aurus откроется на территории делового центра "Москва-Сити" 23 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли России сообщает агентство "Прайм".
— 23 августа состоится открытие шоурума Aurus — официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультралюкс, сделанного в России, — заявили в ведомстве.
Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что автомобили проекта "Кортеж" — высокотехнологичные и инновационно-прорывные машины для динамичных, успешных деловых людей.
Сейчас на автомобилях Aurus передвигаются президент и премьер России, а также некоторые министры. Недавно Aurus признали автомобилем года в номинации "Прорыв".
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