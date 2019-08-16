Названа дата открытия первого шоурума Aurus

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Фото © Агентство "Москва"

Первый и центральный шоурум российской марки автомобилей представительского класса Aurus откроется на территории делового центра "Москва-Сити" 23 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли России сообщает агентство "Прайм".

23 августа состоится открытие шоурума Aurus — официального презентационного пространства первого автомобиля класса ультралюкс, сделанного в России, — заявили в ведомстве.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что автомобили проекта "Кортеж" — высокотехнологичные и инновационно-прорывные машины для динамичных, успешных деловых людей.

Сейчас на автомобилях Aurus передвигаются президент и премьер России, а также некоторые министры. Недавно Aurus признали автомобилем года в номинации "Прорыв".

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