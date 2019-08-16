Мэру Туапсе предъявили обвинения в превышении полномочий и подлоге

В результате противоправных действий обвиняемого в городской бюджет не поступило свыше 23 миллионов рублей.

Главе Туапсе Владимиру Звереву предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Ранее чиновник был арестован.

По версии следствия, в мае текущего года к Звереву обратился местный бизнесмен с просьбой предоставить ему в аренду участок земли сроком на 49 лет. Чиновник прекрасно знал, что у него нет оснований для такой процедуры, да ещё и без проведения торгов. Тем не менее он издал постановление о выделении этого участка по фиктивному решению Туапсинского городского суда.

— 13 июня чиновник заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате противоправных действий обвиняемого в бюджет Туапсинского городского поселения не поступило свыше 23 миллионов рублей, — говорится в сообщении следствия.

Факт преступления подтверждается как проведёнными следственными действиями, так и материалами, предоставленными оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Ранее мэр другого курортного города — Евпатории — тоже стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в превышении полномочий.