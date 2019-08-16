Монахиня из Франции стала старейшей жительницей Европы

Согласно информации одного из сотрудников учреждения, где проживает француженка, несмотря на свой статус долгожительницы, она всё ещё "очень кокетлива".

Француженка сестра Андре, которой в феврале этого года исполнилось 115 лет, официально стала старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Сестра Андре, чьё настоящее имя Люсиль Рандон, родилась в 1904 году. В молодости она работала гувернанткой, а после была помощницей в больнице, после чего вступила в ряды монахинь и стала сестрой Андре (в дань уважения её пропавшему брату). В феврале, в день своего 115-летия, она получила личное письмо от папы римского и подарок: чётки, благословлённые Святым престолом.

Сейчас сестра Андре живёт на Лазурном Берегу и является почётным гражданином города Тулона.

— Я передвигаюсь исключительно в инвалидной коляске и почти ничего не вижу. Моё ежедневное счастье — это иметь возможность молиться, — рассказала она.

По данным издания, монахиню регулярно навещает её племянник, а также 90-летний мужчина, у которого она когда-то была гувернанткой. По словам одного из сотрудников учреждения, где проживает француженка, "связи между ними нерушимы". Также он отметил, что "сестра Андре очень кокетлива, любит шоколад и ни за что не пропускает религиозную службу".

Отметим, что сестра Андре получила титул старейшей жительницы Европы автоматически. Предыдущая носительница этого титула итальянка Мария Джузеппа Робуччи-Нарджизо умерла в июне этого года в возрасте 116 лет.

Что касается самой пожилой жительницы мира, то ею официально признана японка Канэ Танака, которая родилась 2 января 1903 года.