В Башкирии рецидивисты опрыскали сверстника дихлофосом и подожгли

Подозреваемые уже задержаны, они дали признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В башкирском городе Мелеуз двое 24-летних местных жителей жестоко пытали сверстника. Они порезали его и сильно избили, а также опрыскали дихлофосом и подожгли, сообщает "КП-Уфа".

По данным источника издания в правоохранительных органах, у пострадавшего диагностированы ожоги 30% тела: термические ожоги лица, головы, верхних и нижних конечностей. Кроме того, у молодого человека выявлены гематомы по всему телу и резаные раны головы.

Правоохранители задержали подозреваемых в причинении парню телесных повреждений. Задержанные, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, уже дали признательные показания. Ранее оба были судимы по уголовным статьям. Один привлекался к ответственности за побои, кражу и вождение в нетрезвом виде, другой представал перед судом по обвинению в угоне.