Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план "Перехват"

Неизвестные брызнули в лицо парламентарию слезоточивым газом и облили жидкостью, похожей на экскременты.

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле". Об этом сообщается на сайте региональной полиции.

С самим парламентарием всё в порядке, госпитализация ему не потребовалась, а сразу после нападения он вышел в прямой эфир в "Фейсбуке".

— Пострадавшему брызнули в лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество, установит экспертиза, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Хулиганов ищут в поселке Гостомель, где и произошло нападение, а также во всей Киевской области. Для этого полицейские ввели план "Перехват".