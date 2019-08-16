UTair: Птица врезалась в лобовое стекло самолёта Москва — Уфа, а не в двигатель

Экипаж самолёта авиакомпании UTair, следовавший рейсом Москва — Уфа, принял решение возвращаться в столичный аэропорт Внуково из-за того, что стая птиц врезалась в лобовое стекло, а не двигатель. Уточнённую информацию сообщили Лайфу в пресс-службе авиаперевозчика.

В "ЮТэйре" также добавили, что после столкновения с пернатыми стекло осталось целым.

Ранее СМИ сообщали, что сразу после взлёта из Внуково лайнер "ЮТэйра" оказался в окружении птиц и одна из пернатых попала в двигатель. В связи с этим экипаж принял решение вернуться в столичный аэропорт. Посадка прошла успешно.