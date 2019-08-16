Мама — об исчезновении трёхлетнего Коли в тайге: Он пошёл за белой бабочкой

Мама трёхлетнего Коли, блуждавшего в тайге двое суток, рассказала Лайфу, почему сын самостоятельно ушёл в лес, как его нашли и как малыш сейчас себя чувствует.

— Он мне сказал: "Я пошёл за белой бабочкой, а потом искал папу", — отметила Алёна.

По словам матери, когда ей позвонили и сообщили радостную новость о том, что ребёнок нашёлся, она закричала от счастья.

— В тот момент мы были на допросе... Меня слышали все и муж в соседнем кабинете. Мы бросили все ручки, документы и быстро поехали к нему... Он был холодненький, очень замёрз. Его в одеяло положили, — добавила женщина.

Напомним, трёхлетний Коля потерялся в болотистых лесах Большереченского района Омской области. Поиски ребёнка, который провёл в тайге больше двух суток, не прекращались даже ночью: поисковики по несколько раз исследовали одни и те же места. Лайф публиковал видео спасения мальчика. Сейчас малыш чувствует себя хорошо, его уже перевели из реанимации.

— Бегает, играется, целуется! Сейчас берут у него кровь, сдаём все анализы, чтобы никаких изменений не было. В поведении ничего не изменилось. Всё страшное позади, — добавила мама.