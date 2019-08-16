В Великом Новгороде задержали отца погибшей трёхмесячной девочки

Согласно заключению специалиста, ещё при жизни у малышки был перелом черепа.

В Великом Новгороде после возбуждения уголовного дела по факту обнаружения тела трёхмесячной девочки задержали её отца. Мужчину подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней, сообщает областное СУ СК РФ.

— По результатам проведённых первоначальных проверочных действий установлено, что в семье погибшего ребёнка на постоянной основе происходили конфликты между родителями, в ходе которых допускалось в том числе рукоприкладство в отношении малолетних детей. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза по причине смерти девочки, — уточнили в ведомстве.

Следствие ходатайствует о заключении задержанного под стражу. Сотрудники СКР намерены на время изъять из семьи, где погибла малышка, второго малолетнего ребёнка. Расследование уголовного дела продолжается.

Как отмечается на сайте региональной прокуратуры, девочке прижизненно был нанесён удар, приведший к перелому черепа.