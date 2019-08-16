Пьяная россиянка устроила дебош на борту самолёта из Доминиканы — видео

Инцидент произошёл на борту 12-часового рейса. Женщина раскидала еду и поругалась с проводниками.

Во время ночного перелёта лайнера авиакомпании Royal Flight из Пунта-Каны в Москву пьяная россиянка устроила скандал. Об этом Лайфу рассказал один из пассажиров.

— Все сели в самолёт, уже пошли на рулёжку, она вдруг захотела в туалет и потом просто не собиралась оттуда выходить, просила оставить её там, потому что ей очень плохо. Она была, конечно, в очень сильном алкогольном опьянении, — поделился собеседник.

Далее женщина не реагировала на требования проводников вернуть спинку кресла в вертикальное положение и поднять шторку иллюминатора. Другие пассажиры стали также делать ей замечания.

— Истерика продолжалась часа два, она выясняла отношения с бортпроводниками, просила объяснить, почему самолёт задержали на час, позвать менеджера, которого на борту как бы нет, и ей это пытались объяснить бортпроводники. Потом ей уже и еда не нравилась, она её просто раскидала по самолёту. У пассажиров началась истерика, если бы она не уснула, то точно бы самолёт посадили, — рассказал очевидец.

В авиакомпании Royal Flight Лайфу рассказали, что пассажирку удалось успокоить силами экипажа.

— Оставшуюся часть рейса она уже вела себя спокойно, в конце извинилась перед экипажем, — отметили в компании. — Сообщения СМИ о том, что она справила нужду, неверны, на самом деле она пролила на себя воду со льдом, которую подавал ей экипаж.

По прилёте в Москву женщина выходила последней, вызывать полицию бортпроводникам не пришлось.