Минтруд предложил увеличить МРОТ

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей против нынешних 11 280 рублей. Соответствующий проект Министерства труда размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, — предлагается в документе.

Согласно данным Росстата, потребительские цены во втором квартале выросли на 0,9% по сравнению с началом 2019 года. Рост цен на продукты питания составил 3,8%. Значительно подорожали картофель (22,9%) и овощи. В частности, репчатый лук прибавил 40,1% своей стоимости, белокочанная капуста — 37,4%, морковь — 29,9%. В то же время, цены на куриные яйца и сахар-песок снизились.

Ранее в июле Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в России на 4,1%.