Минтруд предложил увеличить МРОТ

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Фото © Евгений Разумный / Ведомости/ТАСС

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей против нынешних 11 280 рублей. Соответствующий проект Министерства труда размещён на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц, — предлагается в документе.

Согласно данным Росстата, потребительские цены во втором квартале выросли на 0,9% по сравнению с началом 2019 года. Рост цен на продукты питания составил 3,8%. Значительно подорожали картофель (22,9%) и овощи. В частности, репчатый лук прибавил 40,1% своей стоимости, белокочанная капуста — 37,4%, морковь — 29,9%. В то же время, цены на куриные яйца и сахар-песок снизились.

Ранее в июле Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в России на 4,1%.

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