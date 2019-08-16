Свидание с интернет-знакомой закончилось для москвича ограблением в лесу

Правоохранители установили личность девушки, она проходит по делу как свидетель.

В ТиНАО полицейские задержали двух подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Ранее в правоохранительные органы обратился 23-летний житель поселения Новофёдоровское. Он рассказал, что познакомился в Интернете с девушкой и договорился о встрече. Когда потерпевший прибыл в назначенное место, то увидел, что его новая знакомая была не одна: мужчина, угрожая пистолетом, заставил его сесть в машину.

По пути девушка вышла, а вместо неё зашёл ещё один злоумышленник. Сообщники отвезли потерпевшего в лес, где избили его, требуя деньги. В результате молодой человек сказал мужчинам данные своего банковского счёта, после чего они перевели себе более 370 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в поселении Первомайское был остановлен автомобиль ВАЗ под управлением подозреваемых. Ими оказались уроженцы одного из регионов России в возрасте 24 и 30 лет, — говорится в сообщении.

Личность девушки также была установлена, она проходит по делу как свидетель.