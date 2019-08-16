В Анапе арестовали напавшего на сотрудницу тира за отказ пострелять

39-летнего Сурена Гелояна, который напал на сотрудницу тира в Анапе, арестовали на 30 суток по решению Анапского районного суда. Он будет находиться в СИЗО до 12 сентября, сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Сама потерпевшая — Татьяна Фёдорова — на заседание не пришла, сославшись на плохое самочувствие.

Меж тем брат Гелояна во время судебного заседания раскрыл некоторые неожиданные подробности. Он убеждает, что Татьяна и Сурен были знакомы еще до нападения и называет этот инцидент чуть ли не ссорой бывших возлюбленных.