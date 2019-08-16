Сергей Пускепалис станет новым худруком Волковского театра

Следующий год для ярославского театра особенный: учреждению культуры исполняется 270 лет.

Новым художественным руководителем ярославского Театра драмы имени Волкова станет известный актёр Сергей Пускепалис. Об этом в пятницу объявил на брифинге замминистра культуры Павел Степанов. По его словам, концепцию развития учреждения, представленную именно этим кандидатом, поддержало большинство членов комиссии. А защищать её, напомним, пришлось в Российском фонде культуры.

— Обсуждение было живое. Должен сказать, что прошло голосование, бюллетени подсчитаны. Подавляющим большинством победила концепция Сергея Пускепалиса, — заявил чиновник.

Степанов напомнил, что следующий год для театра — особенный, учреждению культуры исполняется 270 лет. Этим и обусловлен достаточно трепетный подход к выбору художественного руководителя.

Сергей Пускепалис — заслуженный артист России, известный актёр, а также театральный и кинорежиссёр и заместитель художественного руководителя горьковского МХАТа. Известен по фильмам "Как я провёл этим летом", "Битва за Севастополь", "Метро", "Шифр", сериалам "Защита свидетелей", "А у нас во дворе" и многим другим кинокартинам.

Пускепалис родился в советском Курске, но в нём смешались литовская и болгарская крови, благодаря чему темперамент будущего актёра вобрал в себя ментальные особенности целого ряда народов: тюркский, фракийский, булгарский, молдавский, славянский, литовский. Подробнее о биографии нового худрука Волковского театра читайте на сайте uznayvse.ru