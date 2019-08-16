У берегов Камеруна пираты взяли в плен троих россиян

Всего морские преступники при нападении на датское судно захватили восемь человек.

Пираты захватили в плен троих россиян у берегов Камеруна. Граждане РФ находились на борту датского грузового судна "Мармалайта", которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Об этом сообщает МИД РФ.

— По сведениям рекрутингового агентства "Марлоу навигейшн Россия" (г. Санкт-Петербург), нападавшими было захвачено восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации, — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Сейчас делом занимаются российские дипломаты. Они взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами, чтобы российские моряки были освобождены в ближайшее время.