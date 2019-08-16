В московском стриптиз-клубе танцора обокрали во время кастинга

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Фото © VK/kaprizforwomen

В столице 24-летнего приезжего из Волгограда обокрали во время кастинга на вакансию танцора. Инцидент произошёл в клубе для женщин "Каприз", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он отлучился в туалет и оставил сумку в зале, а когда вернулся, обнаружил пропажу пяти тысяч рублей, — цитирует агентство слова собеседника.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Молодой человек оценил ущерб как значительный. Удалось ли ему получить работу, не уточняется.

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