В московском стриптиз-клубе танцора обокрали во время кастинга

В столице 24-летнего приезжего из Волгограда обокрали во время кастинга на вакансию танцора. Инцидент произошёл в клубе для женщин "Каприз", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Он отлучился в туалет и оставил сумку в зале, а когда вернулся, обнаружил пропажу пяти тысяч рублей, — цитирует агентство слова собеседника.

Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители. Молодой человек оценил ущерб как значительный. Удалось ли ему получить работу, не уточняется.