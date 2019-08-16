Адвокатов вора в законе Шишкана заставили раздеться до трусов

Адвокатам Олега Шишканова, более известного как Шишкан, пришлось раздеваться до нижнего белья во время личного досмотра в СИЗО "Кремлёвский централ". Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошёл в четверг, 15 августа, в федеральном следственном изоляторе, где в данный момент содержится Олег Шишканов, обвинённый по новой статье УК РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. К подозреваемому пришли адвокаты — двое мужчин и одна женщина. Сначала их провели через металлодетектор, затем осмотрели их карманы, после чего потребовали раздеться до нижнего белья в присутствии понятых и под видеозапись.

Согласно предварительным данным, сотрудники СИЗО настаивали на этой процедуре в связи с тем, что владели информацией о возможной передаче заключённому опасных или запрещённых предметов.

Как отметил адвокат Александр Вершинин, законодательством запрещается досмотр правозащитников во время прохода в СИЗО, в связи с чем "подобный произвол сотрудников" должен найти соответствующую огласку и правовую оценку в органах.

— Впервые в моей адвокатской практике пришлось раздеться до трусов. В следующий раз обязательно закажу себе трусы с надписью ФСИН, чтобы им приятно было на них смотреть,— добавил он.

Напомним, что Шишканов был арестован на два месяца. Его подозревают в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата Заксобрания Подмосковья Татьяны Сидоровой. Сам он вину отрицает.