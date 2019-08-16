"Молодёжка ОНФ" спасает сибирское село от огня с помощью минерализованной полосы

Активисты организации создают искусственные барьеры, которые препятствуют распространению низовых пожаров.

Активисты из "Молодёжки ОНФ" уже четвёртый день находятся в посёлке Алексеевск Усть-Кутского района Иркутской области. Несмотря на погоду и нашествие злых таёжных комаров, они усердно трудятся, чтобы окружить его минерализованной полосой, которая не позволит лесным пожарам перекинуться на жилые дома.

Технология такая: участок территории, граничащей с лесным массивом, тщательно очищают от горючих материалов. Как правило, сначала такую полосу вспахивают трактором. Таким образом минеральный слой почвы оголяется, а дёрн, трава, хвоя, листья присыпаются землёй. То есть на этом участке земли просто нечему гореть. И, когда горящее дерево упадёт на этот искусственный барьер, огню будет некуда перекинуться — и пламя погаснет.

Десант "Молодёжки ОНФ" за этот месяц "высаживается" в Иркутской области уже во второй раз. Ребята успевают не только проводить противопожарные мероприятия, но и просто помогать местным жителям: кому-то калитку починят, другому нарубят дров.

— Вот здесь, оказывается, живёт ветеран Великой Отечественной войны, которому мы сегодня и забор поправим, и звёздочку красную, нарисованную на фасаде, обновим, — рассказывает руководитель "Молодёжки ОНФ" Игорь Кастюкевич.

Сейчас в Алексеевске работают активисты из Якутии, Бурятии и относительно местные — из Иркутской области. Все как один уверяют: приехали сюда по зову сердца, просто не сумев остаться в стороне.

— Самое главное, что молодёжи не безразлична судьба леса, судьба России. А вдохновляет просто благодарность от местных жителей, — говорит один из координаторов "Молодёжки ОНФ" Дмитрий Паньков.

Напомним, что режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами этим летом был введён на территории Иркутской области, Красноярского края, Бурятии и Якутии. По словам руководителя лесного отдела российского Гринписа Алексея Ярошенко, пик разгула стихии остался позади.