Иосиф Пригожин рассказал о своей последней встрече с Цоем

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о последней встрече с Виктором Цоем. Историю он вспомнил в связи с 29-й годовщиной смерти музыканта. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

По словам продюсера, его последний диалог с легендарным исполнителем состоялся за две недели до его гибели. Рокер собирался на отдых в небольшой посёлок Плиеньциемс на побережье Рижского залива вместе с друзьями и сыном Сашей. Обратные билеты домой в Ленинград были взяты на 21 августа, однако за шесть дней до отъезда он скоропостижно скончался.

— Он был фантастическим парнем. Пел то, что его волновало, — рассказал Пригожин.

Напомним, что 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе на 35-м километре трассы Слока — Талси, в нескольких десятках километров от Риги. По официальным данным следствия, артист не справился с управлением машины, вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Впоследствии анализ клеток мозга показал, что Цой уснул за рулём.