Двойника Росса из "Друзей" посадили в тюрьму за кражу из ресторана

Британский суд приговорил к девяти месяцам тюрьмы 36-летнего двойника американского актёра Дэвида Швиммера Абдуллу Хуссейни, сообщает Lancs Live.

Мужчина прославился осенью прошлого года, после того как украл из ресторана кошелёк и мобильный телефон. Полицейские не смогли найти Хуссейни и выложили его фотографию в соцсети, призвав пользователей помочь. Юзеры стали писать правоохранителям о внешнем сходстве разыскиваемого подозреваемого с актёром Дэвидом Швиммером, наиболее известным по роли Росса Геллера в сериале "Друзья".

Тогда стражи порядка поблагодарили всех, кто откликнулся на их пост, и сообщили, что в день, когда произошла кража, Швиммер находился в США. Сам актёр гениально подшутил над полицейскими и поклялся, что не совершал преступления.

Спустя несколько недель розысков подозреваемый был пойман. Сам Хуссейни утверждал, что произошла ошибка, однако присяжные признали его виновным в краже и мошенничестве и упекли в тюрьму. Как отмечается, в скором времени он выйдет на свободу, так как в ожидании приговора провёл несколько месяцев за решёткой.