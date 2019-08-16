Россия пригласила на празднование 75-летия Победы Ким Чен Ына и Бориса Джонсона

Россия направила приглашения на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее на 75-летие Победы были приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпинь и лидер Франции Эмманюэль Макрон. Последний уже подтвердил свой визит.
Также Ушаков сообщил, что Путин и французский президент обсудят 19 августа в форте Брегансон тему безопасности в Европе, сотрудничество России с ЕС, а также проведение нового четырёхстороннего саммита по Сирии.
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