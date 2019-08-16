Россия пригласила на празднование 75-летия Победы Ким Чен Ына и Бориса Джонсона

5

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Ранее такие же приглашения были отправлены Дональду Трампу, Эмманюэлю Макрону и Ангеле Меркель.

Россия направила приглашения на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ранее на 75-летие Победы были приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпинь и лидер Франции Эмманюэль Макрон. Последний уже подтвердил свой визит.

Также Ушаков сообщил, что Путин и французский президент обсудят 19 августа в форте Брегансон тему безопасности в Европе, сотрудничество России с ЕС, а также проведение нового четырёхстороннего саммита по Сирии.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×