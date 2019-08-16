СМИ нашли внезапный намёк на дату презентации нового iPhone

Эксперты предполагают, что в новых моделях появятся дополнительные камеры и новый процессор.

Бета-версия операционной системы iOS13 может скрывать в себе дату презентации новой модели iPhone. Об этом сообщается на сайте 9to5Mac.com.

iOS 13 beta asset suggests iPhone 11 Apple event on September 10th https://t.co/KRjUmCh8rF by @ChanceHMiller pic.twitter.com/i6mGgZPzQD — 9to5Mac.com (@9to5mac) August 15, 2019

На скриншоте экрана виден календарь со вторником, 10. Ближайшим таким днём будет 10 сентября 2019 года. Также вверху можно увидеть строку HoldForRelease — "Придержать до релиза". Предполагается, что Apple презентует сразу три новых смартфона — преемников iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. В них появятся новый процессор A13, дополнительные камеры и беспроводное зарядное устройство.