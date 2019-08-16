СМИ нашли внезапный намёк на дату презентации нового iPhone

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Фото © Pixabay

Эксперты предполагают, что в новых моделях появятся дополнительные камеры и новый процессор.

Бета-версия операционной системы iOS13 может скрывать в себе дату презентации новой модели iPhone. Об этом сообщается на сайте 9to5Mac.com.

На скриншоте экрана виден календарь со вторником, 10. Ближайшим таким днём будет 10 сентября 2019 года. Также вверху можно увидеть строку HoldForRelease — "Придержать до релиза". Предполагается, что Apple презентует сразу три новых смартфона — преемников iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. В них появятся новый процессор A13, дополнительные камеры и беспроводное зарядное устройство.

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