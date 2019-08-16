Порошенко указал в декларации, что он до сих пор президент Украины

Также выяснилось, что за последние месяцы его доход превысил 150 миллионов гривен дивидендов.

На сайте Национального агентства противодействия коррупции появилась электронная декларация, в которой бывший лидер Украины Пётр Порошенко указал себя как действующего президента страны.

Также в декларации написано, что за последние несколько месяцев Порошенко получил более 150 миллионов гривен в виде дивидендов от фонда "Прайм эссетс кэпитал" и акционерного общества "Международный инвестиционный банк".

Пётр Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год. Новым главой государства стал Владимир Зеленский, который вступил в должность 20 мая.