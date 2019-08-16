Глазьев может покинуть должность советника президента

Советник российского президента Сергей Глазьев может перейти на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии в том случае, если его кандидатуру одобрят члены Высшего Евразийского экономического совета. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе ЕАК.

Заседание ВЕЭС состоится 1 октября в Ереване. При этом агентство отмечает, что кандидатуру Глазьева уже одобрили главы правительств ЕАЭС на совещании, которое прошло в Киргизии неделю назад.

Меж тем Татьяна Валовая, которая сейчас занимает пост министра по интеграции и макроэкономике ЕАК, может возглавить штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Женеве.

Глазьев занимает пост советника президента России с июня 2012 года.