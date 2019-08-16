В Грузии владельцы отелей перекрыли дорогу из-за потери российских туристов

Митингующие назвали акцию "небольшим предупреждением" перед масштабными протестами.

Владельцы отелей и небольших семейных гостиниц в курортном городе Кобулети, расположенном в Аджарской автономной республике, провели акцию протеста из-за финансовых потерь от прекращения авиасообщения с Россией и истощения турпотока. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на владелицу отеля Манану Менабде.

— Туристический бизнес на грани провала. Дело в том, что мы ежегодно берём кредиты, чтобы привести в порядок наши гостиницы. Мы требуем, чтобы власти помогли нам урегулировать ситуацию с банками, либо оказали нам финансовую помощь, — пояснила она.

По словам Менабде, около 70 процентов всех туристов, которые отдыхали в Кобулети, были гражданами России, остальные же приезжали из Армении и Грузии. В связи с этим владельцы как больших, так и маленьких гостиниц несут серьёзные финансовые потери, а значит, нуждаются в поддержке властей.

Как добавила Менабде, прошедший митинг был небольшим предупреждением. Если власти не прислушаются к народу, акции приобретут "масштабный характер".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. В грузинских прогнозах прекращение полётов между двумя странами может лишить страну 200–300 миллионов долларов.