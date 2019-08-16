Минтруд разрешил женщинам водить фуры и открыл для них ещё 300 профессий

Также женщины получили возможность работать на морских судах, за исключением машинных отделений.

Министерство труда РФ исключило из перечня запрещённых для женщин производств около 300 профессий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Так, например, снимаются ограничения для женщин на следующие профессии и работы: водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, член палубной команды судна (кроме работ в машинном отделении), машинист электропоезда, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что при безопасных условиях труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Минтруд утвердил новый сокращённый список запрещённых профессий для женщин, среди которых заливщик металла, сталевар, варщик целлюлозы и другие.