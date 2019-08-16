"Сделай меня красивым!" Задержан авиадебошир, достойный "Оскара" – видео

Житель Ленобласти называет себя абсолютно нормальным, здоровым пацаном, который немножко перебрал. В качестве наказания даже предложил "оторвать ему голову".

Самолёт "Уральских авиалиний", следовавший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Краснодара. Её причиной стало агрессивное поведение одного из пассажиров, который грубо общался с членами экипажа лайнера и даже пытался разбить головой иллюминатор, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Судя по кадрам из видео, опубликованном на сайте ведомства, выводить мужчину из самолёта пришлось силой. 32-летнего жителя Кировска Ленинградской области доставили в линейный отдел полиции. Там он стал охотно общаться с правоохранителями.

— Поправь тогда мне волосы, сделай меня красивым. Можно я только одну штучку скажу в своё оправдание и больше ничего? Это рок-н-ролл, детка, это рок-н-ролл, — говорил дебошир.

Пассажир не понимал, где находится, и утверждал, что он — "абсолютно нормально здоровый пацан".

— Я тысячу миллионов раз выпивал и делал всякое очень много-много раз на свете, но неужели серьёзно сейчас самолёт посадили из-за того, что я творил? Убейте меня, просто оторвите мне голову. Я не знаю, я понятия не имею, что произошло! Что плохого я сделал? Я сделал что-то ужасное? — вопрошал мужчина.

Он рассказывал, что "просто летел домой" и что его ждёт супруга.

— Мне кажется, что это немного преувеличено — возможно, а может быть, и нет. Может быть, действительно я напился и устроил какую-то ерунду. Я за это буду чертовски, чертовски просто умирать и скажу 10 тысяч раз миллионов "ой-ёй-ёй" кому нужно, но, мне кажется, что всё-таки я не мог сделать всякую гадость, — резюмировал пассажир.

Как уточнила Волк, в отношении авиадебошира составлен протокол об административном правонарушении, по решению суда мужчина арестован на пять суток. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.