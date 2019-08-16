В Люберцах спасатели поймали змею, заползшую ночью в квартиру

Сейчас рептилия находится у руководителя старшей смены, которая подумывает оставить её себе.

Спасатели поймали змею в одной из квартир подмосковных Люберец. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

Инцидент произошёл на Юбилейной улице. О присутствии пресмыкающегося в квартире сообщила семейная пара в 02:30. Спасатели отметили, что особых проблем при поимке рептилии не испытали. Предполагается, что змею держал кто-то из соседей и она заползла в квартиру молодой пары через вентиляцию или канализацию.

Сейчас животное находится дома у начальника старшей смены спасателей Ксении Власкиной. Девушка подумывает оставить рептилию себе.

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