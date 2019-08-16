Эксперт рассказал, как часто в мире самолёты сталкиваются с птицами

Ежегодно происходит более 5000 случаев. Из них в 5% происходит повреждение авиалайнера.

Главный специалист центра погоды "Фобос", а также бывший военный лётчик Евгений Тишковец рассказал, что ежегодно происходит около 5200 случаев столкновения птиц и самолётов. За последнюю четверть века в мире из-за подобных инцидентов повреждено около 160 самолётов и погибло более 200 человек. Об этом пишет "Российская газета".

Тишковец объяснил, что птицы часто обитают в районе ВПП. Пернатые питаются семенами и насекомыми, а над нагретым покрытием могут поймать насекомых.

— Лётные поля нередко соседствуют со стихийными свалками мусора. На таких свалках часто кормятся птицы, причём достаточно крупные, например вороны, голуби и чайки. А за ними подтягиваются хищные, — добавил эксперт.

Также Тишковец рассказал, что удар пернатого о борт самолёта можно сравнить со страйком в боулинге. В зависимости от скорости лайнера толчок может быть сильнее выстрела 30-миллиметрового снаряда.

Нередко происходит и попадание птиц в двигатель самолета. Но, как правило, это не выводит из строя лайнер. Хотя в 5% случаев происходит повреждение, которое приводит к трагедии.

Напомним, 15 августа авиалайнер А321 "Уральских авиалиний" во время рейса Москва — Симферополь совершил аварийную посадку в кукурузном поле около Жуковского. Причина происшествия — попадание чаек в двигатели судна. Благодаря действиям экипажа никто не погиб. Сегодня Владимир Путин присвоил звание Героя России пилотам А321.