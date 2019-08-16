Спасший более 200 человек командир A321 — о звании Героя России: Не ожидал

Командир экстренно севшего в кукурузном поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов прокомментировал тот факт, что ему присвоили звание Героя России. В разговоре с журналистами "Лампы" он пояснил, что не ожидал такого поворота событий, но ему очень приятно.

— Очень неожиданная награда. Не ожидал. Приятно. Выразили такую честь для меня. Большое спасибо всем людям за поддержку, что переживают за нас, восхищаются нашим поступком. Мы делали обычную работу, — отмечает Юсупов.

Звание Героя России также присвоили и второму пилоту севшего в поле лайнера — Георгию Мурзину. Он оказался в больнице с ушибами грудной клетки после жёсткой посадки. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Накануне самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек. Эксперты отмечают, что благодаря действиям пилотов никто не погиб. Сейчас специалисты МАК приступили к расшифровке бортовых самописцев A321.