Спасший более 200 человек командир A321 — о звании Героя России: Не ожидал

980

Фото © VK / Дамир Юсупов

Командир экстренно севшего в кукурузном поле лайнера "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов прокомментировал тот факт, что ему присвоили звание Героя России. В разговоре с журналистами "Лампы" он пояснил, что не ожидал такого поворота событий, но ему очень приятно.

Очень неожиданная награда. Не ожидал. Приятно. Выразили такую честь для меня. Большое спасибо всем людям за поддержку, что переживают за нас, восхищаются нашим поступком. Мы делали обычную работу, — отмечает Юсупов.

Звание Героя России также присвоили и второму пилоту севшего в поле лайнера — Георгию Мурзину. Он оказался в больнице с ушибами грудной клетки после жёсткой посадки. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Накануне самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский. По предварительной версии, в авиалайнер врезалась стая чаек. Эксперты отмечают, что благодаря действиям пилотов никто не погиб. Сейчас специалисты МАК приступили к расшифровке бортовых самописцев A321.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×