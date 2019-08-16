Фигурантам дела о незаконном пересечении российской границы грозит до четырёх лет лишения свободы.

Мосгорсуд признал законным продление ареста 18 украинским морякам, задержанным осенью прошлого года в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, решение Лефортовского суда об аресте моряков до 24 октября оставлено без изменений. Всем фигурантам дела грозит до четырёх лет лишения свободы за незаконное пересечение границы.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, а 24 моряков задержали. На допросе нарушители признались в совершении провокации.