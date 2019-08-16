Россиянка упала с моста и утонула в горной реке в Таджикистане

В Таджикистане гражданка РФ упала с моста через реку Хингоб и утонула. Поиски тела 61-летней Ирины Претиковой пока не дали результатов, сообщает "Радио озоди", ссылаясь на начальника ОМВД района Сангвор.

Правоохранитель рассказал, что россиянка переходила реку вместе с тремя соотечественниками и жителем таджикского города Турсунзаде. По не выясненной пока причине женщина сорвалась вниз.

Поиски тела туристки ведут сотрудники милиции и спасатели. В районе трагедии наблюдается сильное течение. Спутники россиянки после случившегося вернулись в Душанбе.

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