Госпитализирован актёр из "Папиных дочек" и "Каменской" Александр Числов

У артиста началось нарушение дыхания, и его положили в больницу с подозрением на пневмонию.

54-летний российский актёр Александр Числов был экстренно госпитализирован в больницу в Москве из-за подозрений на пневмонию. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным СМИ, Числов почувствовал себя плохо дома и вызвал скорую. Медики заметили нарушение дыхания и доставили его в больницу. По неподтверждённой информации, актёр недавно проходил лечение в наркологической клинике.

Александр Числов снимался в таких фильмах, как "Беспредел", "Легенда № 17", "Любить по-русски — 2", сериалах "Каменская", "Участок", "Папины дочки".