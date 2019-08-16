Синоптики рассказали, как на листопад в Москве повлияет холодное лето

Синоптики не прогнозируют в российской столице листопада в ближайшие две недели. Специалисты отмечают, что почва в Москве влажная, впереди горожан ждёт тёплая, солнечная погода.

— Раннего листопада в Москве не будет. Дело в том, что погода на следующей неделе будет достаточно тёплая, мы ожидаем +25...+27 градусов, погода будет солнечная, — цитирует РИА "Новости" ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

Как пояснила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова, начало листопаду дадут пожелтевшие к августу листья. По её словам, активного падения листвы в этом месяце не будет из-за тёплой погоды.

Напомним, начало августа в Москве побило все рекорды по холоду — такой погоды в столице России не было 69 лет. Так, ночью 5 августа температура опустилась до +6,7 градусов.