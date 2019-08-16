Mercedes отзывает в России более 20 авто из-за угрозы коррозии

Отзыву подлежат автомобили, произведённые с января 2017 по июнь 2018 года. Ремонт для владельцев будет бесплатным.

Компания Mercedes отзывает из России 21 автомобиль модели Marco Polo. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

— Причиной отзыва транспортных средств является то, что при определённых гидротермических условиях в сочетании с матрасом определённого периода производства может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места, — говорится в сообщении.

Также не исключается, что из-за коррозии может возникнуть ослабление конструкции крыши и прочности кузова, что, в свою очередь, подвергнет опасности здоровье людей. Отзыву подлежат автомобили, выпущенные с января 2017 по июнь 2018 года. Для владельцев ремонтные работы будут проводиться бесплатно.

Ранее стало известно, что компания отзывает около тысячи пикапов Mercedes-Benz Х-Class.