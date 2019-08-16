В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС

Неизвестный нанёс ему удары ножом во время ссоры на улице в Евпатории вечером 15 августа.

Начальник отделения надзорной деятельности МЧС по городу Саки и Сакскому району Ярослав Мамаенко был жестоко убит минувшей ночью во время уличной драки. Трагический инцидент произошёл в Евпатории возле одного из магазинов микрорайона Слободка.

— Потерпевший скончался от ножевых ранений. По предварительной версии, причиной убийства послужил бытовой конфликт, преступление не связано со служебным положением жертвы, — сообщил РИА "Новости-Крым" источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый объявлен в розыск, ориентировки на него разосланы в местные отделы МВД.

Напомним, что в начале лета в массовой драке в Красногорском районе погиб бывший боец спецназа, принимавший участие в боевых действиях в Сирии, Никита Белянкин. Молодой человек вступился за других избиваемых толпой людей.