Праздник в Италии мог закончиться трагически, если бы не собаки-спасатели

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Фото © Facebook/sicscentromeridionale

В Италии 15 августа, в самый "жаркий" день лета, когда жители страны празднуют Феррагосто (Успение Богородицы), специально обученные собаки спасли в море нескольких тонувших людей, сообщает ANSA.

Как отмечает агентство, вчера море штормило во многих районах страны, но людей это не останавливало. Они залезали в воду, чтобы освежиться. В результате нескольким отдыхающим потребовалась экстренная помощь животных.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/sicscentromeridionale/photos/pcb.2295723863880062/2295723697213412/?type=3&theater" target="_blank">sicscentromeridionale</a></p>

Собаки под руководством инструкторов вытаскивали из воды начинавших тонуть детей и взрослых.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/SICS.SquadraItalianaCaniSalvataggio/photos/pcb.2469908023067414/2469907576400792/?type=3&theater" target="_blank">SICS.SquadraItalianaCaniSalvataggio</a></p>

Судя по кадрам, размещённым в "Фейсбуке", животные не только спасали людей, но и с радостью фотографировались с отдыхающими.

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