Праздник в Италии мог закончиться трагически, если бы не собаки-спасатели

В Италии 15 августа, в самый "жаркий" день лета, когда жители страны празднуют Феррагосто (Успение Богородицы), специально обученные собаки спасли в море нескольких тонувших людей, сообщает ANSA.

Как отмечает агентство, вчера море штормило во многих районах страны, но людей это не останавливало. Они залезали в воду, чтобы освежиться. В результате нескольким отдыхающим потребовалась экстренная помощь животных.

Собаки под руководством инструкторов вытаскивали из воды начинавших тонуть детей и взрослых.

Судя по кадрам, размещённым в "Фейсбуке", животные не только спасали людей, но и с радостью фотографировались с отдыхающими.